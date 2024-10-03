Вспышка вируса Марбург: ВОЗ предрекла пандемию с высокой летальностью

В Руанде стал распространяться вирус Марбург, или Марбургская лихорадка. Это заболевание может быть смертельно почти в 90% случаев, а зарегистрированной вакцины от него нет. На данный момент известно о 26 подтвержденных случаях заражения, при этом восемь человек уже скончались. Из-за того, что инфицированные люди передвигались по миру, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) уже предупредила о возможности возникновения новой пандемии. Подробнее о случившемся, о заболевании, его распространении, симптомах и лечении — в материале «Известий».

Марбургская лихорадка: распространение в Руанде, что известно

В прошлую пятницу, 27 сентября, Министерство здравоохранения Руанды объявило о подтвержденном заболевании, вызванном вирусом Марбург, а 29 сентября уже сообщалось о 26 случаях заражения. Также сообщалось о восьми погибших от этого заболевания.

Случаи заражения были зарегистрированы в семи из 30 округов страны, при этом более 70% из них были зафиксированы у медицинских работников двух медучреждений Кигали (столицы Руанды).

Фото: Global Look Press/Hatim Kaghat

По последним данным, ведется поиск всех, кто контактировал с зараженными. Уже выявлены 300 человек, за ними ведется наблюдение. Кроме того, правительство Руанды координирует ответные меры при поддержке ВОЗ и других партнеров.

На данный момент ВОЗ оценивает риск распространения заболевания на национальном уровне как очень высокий, на региональном — как высокий, а на глобальном — как низкий.

Несмотря на это, заболевание уже может распространяться в других странах, причем не только в Африке. Известно, что один из контактировавших с больным из Руанды прибыл в Бельгию (он прошел 21-дневный период наблюдения и не проявлял никаких симптомов заболевания).

Выявлена эта болезнь была еще в 1967 году в результате синхронных вспышек заболевания в Марбурге и во Франкфурте (Германия), а также в Белграде (Сербия). Связаны они были с использованием в лабораториях африканских зеленых мартышек (Cercopithecus aethiops), ввезенных из Уганды.

Вирус Марбург под увеличением примерно в 100 тыс. раз Фото: commons.wikimedia.org

В Роспотребнадзоре отметили, что информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде находится на контроле РПН. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

Случай распространения вируса Марбург в 2024 году не первый в истории:

— в 1998–2000 ггодах в ДР Конго заразились 154 человека, из них 128 погибли. Таким образом, коэффициент летальности составил 83%;

— в 2005 году в Анголе из 374 заразившихся умерли 329 человек. Коэффициент летальности составил 88%.

Вирус Марбург: симптомы, лечение, профилактика

По данным ВОЗ, первичное заражение человека Марбургской лихорадкой происходит в результате длительного нахождения в рудниках или пещерах, где обитают колонии летучих мышей Rousettus (Египетская летучая собака). Среди людей распространение вируса происходит в результате физического контакта (через повреждения кожных покровов или слизистой), через кровь, выделения, через контакт с загрязненными биологическими жидкостями поверхностями или материалами (постельное белье, одежда) и другими способами. Отмечается также, что заражение через, например, укол иглы, ассоциируется с более тяжелым течением болезни, быстрым ухудшением состояния и более высоким коэффициентом летальных исходов. ВОЗ в качестве факторов передачи вируса также выделяет погребальные церемонии с контактом ее участников с телом покойного.

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Заразившийся человек продолжает быть источником вируса до тех пор, пока он сохраняется в крови.

Инкубационный период Марбургской лихорадки варьируется от двух до 21 дней. Начинается она внезапно, причем новые симптомы могут проявляться в течение всей болезни.

Среди них:

— резкое повышение температуры тела;

— сильная головная боль;

— серьезное недомогание;

— боли в мышцах;

— острая водянистая диарея (может сохраняться до одной недели);

— боли и спазмы в области живота;

— тошнота и рвота.

У больных отмечается также характерный осунувшийся вид, который ВОЗ называет «привидение», глубоко впавшие глаза, отсутствие любого выражения на лице и сильная апатия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Среди возможных симптомов вируса может быть и сыпь, не вызывающая зуда.

На пятый – седьмой день заболевания могут развиться тяжелые геморрагические симптомы и кровотечения. Отмечается, что эти симптомы являются обычными в летальных случаях. Кровотечение может наблюдаться из носа, десен, влагалища, в кале, рвотных массах и моче. При поражении центральной нервной системы может наблюдаться спутанность сознания, раздражительность, агрессивность.

Летальным исходам обычно предшествует сильная кровопотеря и шок. Смерть часто наступает через восемь – девять дней после появления симптомов.

Важно отметить, что заболевание может быть трудно идентифицировать из-за того, что оно схоже с другими инфекционными болезнями: малярией, брюшным тифом, шигеллезом, менингитом и другими вирусными геморрагическими лихорадками.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов от вируса Марбурга на данный момент не существует, однако единственная созданная вакцина в настоящий момент проходит первые клинические испытания.

Для повышения показателей выживаемости необходима поддерживающая терапия и симптоматическое лечение. Возможно назначение некоторых противовирусных препаратов, которые ранее использовались в клинических испытаниях для лечения Эболы.

Выздороветь от вируса всё-таки можно, однако этот период может занимать до трех-четырех недель, для которого характерны диарея, слабость, психические расстройства, выпадение волос.

Для диагностики и лечения Марбургской лихорадки стоит обращаться к инфекционистам.

Летучая мышь Rousettus Фото: Global Look Press/R. Kaufung

Главный способ избежать заражения — не путешествовать в страны Западной и Центральной Африки, где есть природные очаги заболевания. Однако в случае необходимости поездки туда стоит соблюдать меры профилактики:

— избегать контактов с инфицированными;

— не посещать похороны умерших от вируса Марбург;

— избегать контакта с дикими животными в джунглях;

— не употреблять в пищу мясо местных животных, если оно было плохо прожарено;

— не посещать пещеры и рудники, где обитают колонии летучих мышей Rousettus.