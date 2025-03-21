Мошенники стали использовать имена российских звезд для обмана россиян

Мошенники начали использовать именные розыгрыши от звезд российского кино. Об этом 21 марта «Известиям» рассказала старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Мария Синицына.

По ее словам, F6 изучила одну из партнерских программ, активно используемую в 2023–2024 годах. Это было предложение мошеннической лотереи, где нужно выбрать коробочку с призом. На этом им удалось заработать, по подсчетам компании, более 81 млрд рублей.

При использовании этой схемы злоумышленники используют образы медийных лиц, которые якобы рекомендуют такую лотерею. Также они проводят подобные «розыгрыши» от имени крупных брендов — маркетплейсов, социальных сетей и мессенджеров.

Если жертва переходит по ссылке из объявления, то попадает на ресурс, где ей предлагают открывать коробочки с призами. Обычно первые две попытки безуспешны, а на третий раз выпадает денежный выигрыш — часто в валюте. Чтобы получить деньги, жертва нажимает на всплывающую кнопку. Затем ей предлагают ввести данные карты, на которую якобы будет зачислен выигрыш.

Сайт выдаст ошибку отправки, объясняя это необходимостью конвертации валюты в рубли, которая обойдется в определенную сумму. С каждым разом от жертвы будут запрашивать всё новые платежи для совершения операций, сумма оплаты будет также расти. В итоге жертва ничего не получит и лишится всех переведенных денег, а данные банковской карты будут скомпрометированы.

В прошлом году злоумышленники задействовали для подобной рекламы образы блогеров, популярных среди молодежи артистов, а также треш-стримеров, рассказала Синицына. В 2025 году самым популярным образом, который скамеры используют для рекламы схемы с «коробочками», стал блогер-миллионник: на него приходится каждое второе объявление от скамеров.

По данным аналитиков компании F6, двум мошенническим партнерским программам, которые неправомерно используют образы российских артистов и блогеров, за минувшую неделю удалось похитить у пользователей из России чуть более 1 млн рублей.

Популярность мошеннической схемы с розыгрышами от имени известных людей падает. Число партнерских программ снижается, но сумма среднего ущерба, который мошенники причиняют жертвам, растет, добавила эксперт.

«По нашим наблюдениям, ставка мошенников на использование образов популярных актеров театра и кино пока не срабатывает. Одна из возможных причин — зрители фильмов и сериалов с участием популярных актеров чаще слышат предупреждения о мошенничестве и критичнее относятся к предлагаемым «розыгрышам», — заключила она.

20 марта заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру», операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков рассказал «Известиям» о способах распознать мошенников при поиске работы. По его словам, фейковые работодатели часто торопят соискателей, могут требовать некие предоплаты за обучение, оформление документов и т. д. Кроме того, злоумышленники могут красть данные из анкет, поэтому эксперт рекомендовал не добавлять в них конфиденциальную информацию (СНИЛС, данные банковских карт и т. п.).