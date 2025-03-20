Проверка в связи: жертвы мошенников не смогут быстро брать кредиты и переводить деньги

Жертв телефонных мошенников предложили внести в специальную базу, узнали «Известия». Люди, попавшие в такой список, не смогут сразу осуществлять банковские операции, например брать кредиты, проводить переводы. Сначала им придется подтвердить, насколько это добросовестный запрос. Такие поправки ко второму чтению законопроекта Минцифры о борьбе с телефонными мошенниками предложил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков . 18 марта этот правительственный документ уже прошел первое согласование в Госдуме.

Когда и почему доверчивые граждане будут попадать в специальную базу

Депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством. В нижнюю палату парламента приезжали представители Минцифры — это главный автор документа. Чиновники представили доклад по ключевым нормам будущего закона, депутаты оценили их, а также высказали свои предложения ко второму чтению. «Известия» ознакомились со стенограммой заседания Госдумы.

По словам замглавы министерства Ивана Лебедева, который выступил в нижней палате как основной докладчик, в стране треть всех преступлений совершают в информационных компьютерных технологиях. С 2022 года чиновники фиксируют ежегодный рост в 30%, речь идет уже более чем о 700 тыс. преступлений, 70% из них — по составу «мошенничество» или «кража». Более 1 млн граждан в РФ пострадало от таких действий. Нанесенный ущерб оценивается, по разным оценкам, в 200–250 млрд рублей, уточнил Иван Лебедев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ходе обсуждения проекта выступил глава комитета ГД по финансовым рынкам, член фракции «Единая Россия» Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что обычно мошенники обманывают и крадут деньги с помощью социальной инженерии — психологического манипулирования людьми.

— Люди сами помогают перевести деньги злоумышленникам, это происходит в десять раз чаще, чем с помощью украденной информации, — заметил парламентарий, выступая в ГД. — Поэтому даже использование биометрии не всегда помогает: человек будет сам переводить свои деньги под влиянием мошенников в силу своего характера , подверженности им.

Анатолий Аксаков предложил сформировать в России базу людей, которые уже несколько раз попались на манипуляции мошенников и перевели им средства. Если граждане из такого списка попытаются взять кредит или сделать перевод средств, то ресурс ЦБ «ФинЦЕРТ» (группа реагирования на компьютерные инциденты) должен давать сигнал финансовым организациям, чтобы они знали, что речь идет о человеке, который уже самостоятельно переводил деньги преступникам. И тогда финансовые институты будут эффективно реагировать и не проводить операцию, пока не выяснят, насколько она добросовестная , заметил депутат.

По задумке, база данных будет принадлежать ЦБ, поэтому никаких утечек быть не должно , уверен Аксаков. Он уточнил «Известиям», что никаких значимых ограничений для доверчивых людей власти вводить не будут.

— Речь идет об автоматической оценке их действий — подвержены ли они в конкретный момент влиянию мошенников, существующие технологии позволяют это оценить. Далее в оперативном режиме банк будет принимать решение по операции, на практике это может занять от пяти до 30 минут, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Иван Лебедев из Минцифры в ходе обсуждения законопроекта напомнил, что сейчас в документе есть своеобразная трезвящая, в том числе и таких людей, мера. Он отметил, что мошенники обычно влияют на граждан, пока длится телефонный разговор, люди раскрывают данные, которые им поступают в СМС. Но если короткие сообщения будут приходить с каким-то интервалом, например в 10 минут, то человек успеет остыть, уйти от нагнетания сторонних эмоций и более рационально всё оценить. Это способно спасти его от ошибки.

Инициатива по созданию такой базы требует обсуждения, насколько она рациональна, заметили «Известиям» в пресс-службе Минцифры. Такие предложения должны разрабатываться при строгом соблюдении прав граждан и законодательства, в том числе закона о персональных данных, заметили там.

Как будут определять степень доверчивости граждан

В ЦБ не получали такое предложение, сказали редакции в пресс-службе регулятора. Там заметили, что у банков есть инструменты для борьбы с мошенническими операциями, которые предусмотрены действующим законодательством и актами Банка России.

По оценке Почта Банка, в целом реализация такого подхода возможна, хотя оценивать эффективность пока достаточно сложно, сказали там «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Редакция направила запросы в другие крупные банки, среди которых государственные организации — Сбербанк и ВТБ.

Есть немалая часть людей, потенциально легко подверженная воздействию мошенников, именно их злоумышленники нередко «отрабатывают» по несколько раз, сказал «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов. Причина кроется в особенностях психики таких граждан: они доверчивы и легко поддаются внушению, поэтому они всегда в опасности, их легко обмануть в магазине, на рынке и так далее.

— Но можно ли без суда и проведения каких-либо официальных процедур ставить такой диагноз? Это очень сомнительно. Здесь, как и с признанием человека недееспособным или ограниченно дееспособным, должна быть инициатива близких родственников или других лиц, кто имеет право начать такой официальный процесс , — пояснил эксперт. — Признаки подобных особенностей психики проявляются в обычной жизни, их можно типизировать и, выявляя критический набор их проявления, предполагать, что это та самая потенциальная жертва.

Но дальше без прохождения какой-либо индивидуализированной процедуры просто так давать им меньше возможностей, чем остальным людям, неправильно. Это некая дискриминация, отметил он. Сам механизм требует проработки, окончательное решение должен выносить уполномоченный орган либо на основании обращения самого человека или его близкого родственника, уверен Алексей Койтов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Повышение уровня защищенности уязвимых категорий граждан выглядит вполне правильной и своевременной мерой, сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Поэтому введение «таких дополнительных адресных мер безопасности, как приостановка переводов или выдачи кредитов в период охлаждения, а также перечня доверенных лиц для авторизации банковских операций», полностью оправданно, заметил он.

— Поскольку речь идет не об отказе в финансовых услугах, а о дополнительных правилах их предоставления, то это не противоречит законодательству, — пояснил эксперт. — В странах Евросоюза для противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере уже используют метод замораживания активов . Счета клиентов замораживают, если совершается транзакция на сумму, превышающую определенный лимит, либо если сделка подозрительна, например нетипична для клиента. В этот момент злоумышленники не могут воспользоваться денежными средствами.