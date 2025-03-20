СМИ сообщили об отказе ЕС принимать условия РФ по урегулированию на Украине

Евросоюз (ЕС) отказывается принимать условия России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 20 марта сообщило агентство Bloomberg.

«Один высокопоставленный чиновник из другой крупной державы ЕС во вторник настойчиво утверждал, что европейские страны ни при каких обстоятельствах не выполнят условия [президента России Владимира] Путина», — указано в публикации.

Кроме того, согласно данным агентства, объединение планирует увеличить инвестиции в оборонную промышленность с целью достижения большей независимости в процессе переговоров.

Bloomberg сообщило 19 марта, что официальные лица США сообщили европейским коллегам, что ЕС должен будет участвовать в любом мирном соглашении по Украине. Американская сторона считает участие объединения необходимым, поскольку Россия желает добиться отмены санкций, введенных им, в рамках сделки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта 12 марта заявили, что в ЕС поддержали предложение о перемирии на Украине. По словам фон дер Ляйен, эти шаги являются позитивным развитием событий для долгосрочного мира на украинской стороне.