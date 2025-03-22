23 марта — Василисин день: история, традиции, народные приметы

Ежегодно 23 марта православная церковь чтит память более двух десятков мучеников Коринфских, пострадавших за веру в Христа в III веке. В 2025 году торжество выпадает на воскресенье. В народном календаре оно носит название «Василисин день» по имени одной из святых. «Известия» рассказывают о традициях, приметах и запретах праздника.

Василисин день в 2025 году: история праздника

В середине III века римский император Декий начал масштабное гонение на христиан. Многие верующие подверглись пыткам или были казнены за отказ поклоняться языческим богам. Среди тех, кому удалось бежать от преследования, была праведная Руфина. Она скрылась в горах близ Коринфа и там родила сына Кондрата. Однако воспитать мальчика она не смогла, так как вскоре скончалась.

По преданию, Кондрат вырос в пустыне и уже в зрелом возрасте повстречал христиан, которые рассказали ему о Боге. Мужчина проникся их словами, принял крещение, выучился грамоте и стал врачом. Он мог вести безбедную жизнь в городе, так как лекари пользовались большим уважением граждан. Однако сытости и достатку святой предпочел молитвенное уединение в горах.

Святого Кондрата часто навещали друзья и ученики, чтобы послушать его наставления. Среди них была и Василиса, жена одного из последователей отшельника. Когда император узнал о деяниях Кондрата, он велел схватить святого и всех, кто его посещал, — более 20 человек. Они подверглись пыткам, но никто не отрекся от Христа. Каждый мученик добровольно принял страшную смерть, а следом за ними на казнь отправились их супруги.

Традиции на Василисин день, 23 марта

На Руси среди всех Коринфских мучеников простой народ выделял Василису. Считалось, что она имеет власть над вешними водами, наделяет ручьи памятью и видит то, что скрыто от глаз. Поэтому святой часто молились, прося защиты от весенних паводков.

В праздник жители деревень начинали готовиться к сезону половодья. Мужчины рыли траншеи вокруг амбаров и колодцев, чтобы их не затопило, а женщины приводили в порядок дом.

Рыбаки уходили на промысел, так как в конце марта рыбы в водоемах было очень много. Однако весь улов отправлялся на засолку или сушку, так как Василисин день всегда приходится на Великий пост.

Что можно и нельзя делать в Василисин день, 23 марта

На Руси Василисин день считали временем магии. Несмотря на осуждение со стороны церкви, многие женщины и девушки гадали, чтобы узнать, как сложится их будущее. При этом гадания на суженого, а также любовные заговоры и привороты были под запретом, так как они грозили одиночеством. Не устраивали 23 марта шумных застолий, чтобы не привлекать внимание завистников, которые могли навести порчу.

Василисин день связывали не только с магией, но и с нечистой силой. Употребление алкоголя было под запретом: предки верили, что злые духи могут подчинить себе пьяного человека. В праздник старались не вспоминать покойных родственников, чтобы не привлечь в семью конфликты и несчастья.

Новую одежду и обувь 23 марта не покупали, так как считалось, что они быстро придут в негодность. Согласно поверьям, в праздник не следовало застилать кровать новым постельным бельем, так как спящему на нем человеку могли присниться кошмары.

Образ Святой Василисы был тесно связан с водой, поэтому разлить что-либо в ее праздник считалось плохой приметой. Люди старались не наливать в кружки и кувшины слишком много, не оставляли в тарелках ложки и не ставили посуду у края стола. Если что-то все-таки пролилось, следовало немедленно вытереть это место и бросить тряпку в печь. В противном случае из дома могли уйти удача и достаток.

Незамужним девушкам 23 марта запрещалось надевать головные уборы матерей. Считалось, что после этого у них могли появиться заболевания по женской линии.

Народные приметы 23 марта

На Василису наши предки уделяли внимание приметам, надеясь узнать, какой будет весна. Если к 23 марта уже возвращались журавли, можно было ждать тепла, а вот если в спину дул холодный ветер, понимали, что зима задержится. Кружащие в небе жаворонки говорили о том, что скоро появится первая трава. Хорошим знаком в праздник считали грозу, так как она сулила урожайный год.

О том, как пройдет лето, могли рассказать муравьиные кучи. Если снег вокруг них растаял с южной стороны, сезон обещает быть коротким и ненастным, а если с северной — долгим и теплым.

О погоде на ближайшее время судили по облакам. Если небо на Василису было солнечным, ждали теплых, но пасмурных дней. Если в праздник было облачно, понимали, что скоро пойдет дождь.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях народного праздника Павел Капельник.