Паводок отошел от 74 домов в Ашинском районе Челябинской области

Паводковая вода отошла от 74 жилых домов в Ашинском районе Челябинской области. При этом 21 дом всё еще остается затопленным, сообщила 20 мая пресс-служба министерства общественной безопасности области.

«По состоянию на 7:00 20 марта 2025 года вода отступила от 74 жилых домов, 80 садовых домов и 195 приусадебных участков. В настоящее время остаются подтопленными 21 жилой дом, 93 садовых дома и 134 приусадебных участка», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Для обеспечения безопасности челябинское МЧС привлекло 161 специалиста и 41 единицу техники.

О подъеме уровня воды на реке Симе в Ашинском районе сообщалось 18 марта. В региональном МЧС сообщили, что на место происшествия отправилась рабочая группа с беспилотными авиасредствами и силами специализированной пожарно-спасательной части. Подтопленные участки располагаются на улицах Матросова, Набережной, Октябрьской и Заречной. Для мониторинга ситуации установлены дополнительные гидропосты. На месте происшествия присутствуют спасатели и пожарные.