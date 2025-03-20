Реклама
Прямой эфир
Армия
Экипажи танков Т-80 нанесли огневое поражение ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Порядка 10% опрошенных россиян заявили о вере в эзотерику
Мир
Нетаньяху подарил сенатору США серебряный пейджер в честь операции в Ливане
Мир
AP сообщило о планах Пентагона вдвое сократить численность войск в Гуантанамо
Общество
Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели двух детей в Щербинке
Мир
Ватикан сообщил об улучшении состояния папы римского
Мир
Bloomberg сообщило об отказе Великобритании остановить поставки оружия Киеву
Общество
Ушедший в дрейф сухогруз застрял во льдах на Неве
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 20 марта
Общество
С бывших чиновников Курской области взыскали более 4,1 млрд рублей в пользу РФ
Происшествия
Водитель автомобиля погиб в результате столкновения с грузовиком на трассе М-10
Мир
Маск поздравил Дурова с 1 млрд ежемесячных пользователей в Telegram
Мир
WP сообщила о плане Трампа использовать военных для задержания нелегальных мигрантов
Общество
В Хабаровском крае бывший подполковник осужден на 13 лет за финансирование ВСУ
Мир
Губернатор Воронежской области сообщил о ликвидации не менее 40 БПЛА в регионе
Мир
AP узнало о переговорах Канады с ЕС о снижении зависимости от США в обороне
Происшествия
В Саратовской области женщина пострадала из-за атаки украинских БПЛА

Трамп нажал на красную кнопку в Овальном кабинете

Трамп: гости Белого дома принимают кнопку заказа колы за пульт ядерного оружия
0
EN
Фото: REUTERS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп показал, что использует красную кнопку, которую посетители Белого дома принимают за ядерную, для вызова диетической колы. Экскурсию по Овальному кабинету 19 марта он провел для телеканала Fox News.

«Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это для ядерного оружия. <…> Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец», — сказал Трамп корреспондентке телеканала, указав на красную кнопку на своем рабочем столе.

Таким образом, американский президент вернул кнопку для вызова диетической колы.

Темная сторона страны: опубликованы «файлы Кеннеди»
Всё больше доказательств получает версия о заговоре спецслужб

Ранее, 22 января 2021 года, сообщалось, что предыдущий президент США Джо Байден убрал со стола кнопку срочного вызова диетической колы, которую установил Трамп.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025