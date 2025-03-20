Трамп нажал на красную кнопку в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп показал, что использует красную кнопку, которую посетители Белого дома принимают за ядерную, для вызова диетической колы. Экскурсию по Овальному кабинету 19 марта он провел для телеканала Fox News.

«Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это для ядерного оружия. <…> Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец», — сказал Трамп корреспондентке телеканала, указав на красную кнопку на своем рабочем столе.

Таким образом, американский президент вернул кнопку для вызова диетической колы.

Ранее, 22 января 2021 года, сообщалось, что предыдущий президент США Джо Байден убрал со стола кнопку срочного вызова диетической колы, которую установил Трамп.