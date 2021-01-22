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Байден убрал из Овального кабинета кнопку Трампа для вызова колы

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Вступивший в должность 46-й президент США Джозеф Байден, как и большинство его предшественников, изменил под себя интерьер Овального кабинета в Белом доме. Так, журналист Ньютон Данн отметил, что демократ убрал со стола «Резолют» кнопку срочного вызова диетической колы, которую установил его предшественник Дональд Трамп.

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«Президент Байден удалил кнопку диетической колы. Когда Тим Шипман [политический редактор The Sunday Times] и я брали интервью у Дональда Трампа в 2019 году, мы были очарованы тем, что сделала маленькая красная кнопка. В конце Трамп нажал ее, и дворецкий быстро принес диетическую колу на серебряном блюде. Теперь ее нет», — указал журналист в своем Twitter в четверг, 21 января.

В свою очередь, AP в пятницу, 22 января, подтвердило, что Байден избавился от красной кнопки, которую Трамп использовал, когда хотел, чтобы дворецкий принес ему его любимый напиток — диетическую колу.

Также агентство отметило, что красновато-коричневому рабочему креслу, которое использовал республиканец, демократ предпочел темно-коричневое кожаное. На стене напротив стола Байдена появился коллаж из портретов его предшественников Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Франклина Д. Рузвельта, а также Александра Гамильтона, отца-основателя и бывшего министра финансов.

При этом больше в Овальном кабинете не выставлен портрет фаворита Трампа президента Эндрю Джексона, который подписал закон о высылке индейцев.

Осенью 2017 года стало известно, что бывший телохранитель и советник президента США Дональда Трампа Кит Шиллер ходил в ближайший «Макдоналдс» за чизбургером для своего начальника, так как кухня Белого дома не смогла удовлетворить его кулинарные предпочтения.

Тогда же сообщалось и о том, что Овальный кабинет для Трампа оснастили специальной красной кнопкой, при нажатии которой его приносили стакан с кока-колой.

Полномочия Трампа как президента США завершились 20 января 2021 года, когда в Вашингтоне прошла церемония инаугурации Байдена. Он принес присягу на верность конституции и стране.

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