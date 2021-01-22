Байден убрал из Овального кабинета кнопку Трампа для вызова колы

Вступивший в должность 46-й президент США Джозеф Байден, как и большинство его предшественников, изменил под себя интерьер Овального кабинета в Белом доме. Так, журналист Ньютон Данн отметил, что демократ убрал со стола «Резолют» кнопку срочного вызова диетической колы, которую установил его предшественник Дональд Трамп.

«Президент Байден удалил кнопку диетической колы. Когда Тим Шипман [политический редактор The Sunday Times] и я брали интервью у Дональда Трампа в 2019 году, мы были очарованы тем, что сделала маленькая красная кнопка. В конце Трамп нажал ее, и дворецкий быстро принес диетическую колу на серебряном блюде. Теперь ее нет», — указал журналист в своем Twitter в четверг, 21 января.

В свою очередь, AP в пятницу, 22 января, подтвердило, что Байден избавился от красной кнопки, которую Трамп использовал, когда хотел, чтобы дворецкий принес ему его любимый напиток — диетическую колу.

Также агентство отметило, что красновато-коричневому рабочему креслу, которое использовал республиканец, демократ предпочел темно-коричневое кожаное. На стене напротив стола Байдена появился коллаж из портретов его предшественников Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Франклина Д. Рузвельта, а также Александра Гамильтона, отца-основателя и бывшего министра финансов.

При этом больше в Овальном кабинете не выставлен портрет фаворита Трампа президента Эндрю Джексона, который подписал закон о высылке индейцев.

Осенью 2017 года стало известно, что бывший телохранитель и советник президента США Дональда Трампа Кит Шиллер ходил в ближайший «Макдоналдс» за чизбургером для своего начальника, так как кухня Белого дома не смогла удовлетворить его кулинарные предпочтения.

Тогда же сообщалось и о том, что Овальный кабинет для Трампа оснастили специальной красной кнопкой, при нажатии которой его приносили стакан с кока-колой.

Полномочия Трампа как президента США завершились 20 января 2021 года, когда в Вашингтоне прошла церемония инаугурации Байдена. Он принес присягу на верность конституции и стране.