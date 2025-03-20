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Названы самые популярные вегетарианские блюда у россиян

«Газета.Ru»: вегетарианские блюда чаще всего интересуют москвичей и петербуржцев
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Фото: TASS/IMAGO/Filippo Carlot
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Россияне чаще всего предпочитают такие вегетарианские блюда, как «Необычный салат из свеклы» и пирожки «Чудо». Об этом говорится в исследовании, проведенном медиаплатформой о еде Food.ru, с результатами которого 20 марта ознакомилась «Газета.Ru».

20 марта отмечается Международный день без мяса, в честь которого многие люди не употребляют продукты животного происхождения.

«Всего с 2021 года читатели искали различные рецепты без мяса более 332 млн раз. Самым востребованным оказался «Необычный салат из свеклы», которым пользователи интересовались свыше двух млн раз», — следует из публикации.

По данным издания, такая заинтересованность этим салатом обусловлена простотой его приготовления.

Второе по популярности у россиян вегетарианское блюдо — пирожки «Чудо», количество просмотров рецепта которых составляет 1,6 млн. Их уникальность заключается в том, что тесто поднимают в условиях прохладного, а не теплого места.

Замыкает тройку блюд-лидеров хачапури с творогом на сковороде с 1,3 млн просмотров.

Что касается сладкой выпечки, то 11 тыс. добавлений в избранное получил пирог «Шарлотка». На втором и третьем местах тонкие блины (11 тыс.) и панкейки (7 тыс.).

Уточняется, что наиболее широкой популярностью вегетарианские рецепты пользуются среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 26 млн просмотров и почти 13 млн соответственно.

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Ранее, 1 ноября 2024 года, гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям», полезно ли вегетарианство. По ее словам, теоретически веганство может заменить полноценный рацион. Однако для того, чтобы получать все необходимые питательные вещества, приверженцу такой диеты придется внимательно следить за количеством, а главное, разнообразием растительной пищи, принимать специальные добавки и регулярно приходить на прием к терапевту и сдавать анализы.

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