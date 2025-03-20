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Российские ученые нашли способ определять человека по клавиатурному почерку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ученые Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники (РТУ МИРЭА) разработали модуль аутентификации и поведенческого анализа, который идентифицирует пользователей по их уникальному клавиатурному почерку. Об этом в четверг, 20 марта, рассказали в РТУ МИРЭА «Газете.Ru».

Система анализирует характеристики набора текста на клавиатуре — скорость, динамику печати, частоту возникновения ошибок при вводе и другие параметры. На основе этих данных модуль создает уникальный для каждого пользователя вектор характеристик.

Проект призван повысить уровень безопасности доступа к информационной системе предприятий. Метод не требует дополнительного оборудования, что значительно снижает затраты на внедрение.

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