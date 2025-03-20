В ЦАХАЛ не стали называть временные рамки операции в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет предпринимать все усилия, чтобы вернуть находящихся в плену палестинской группировки ХАМАС 59 заложников, сказала «Известиям» представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.
«Временные рамки сейчас обсуждать сложно. Есть много факторов, которые могут повлиять на это», — добавила она.
19 марта Израиль объявил о начале наземной операции в центральной и южной частях палестинского анклава.
В частности, в ЦАХАЛ заявили о расширении контроля над коридором Нецарим, разделяющим северную и южную территории сектора Газа.
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Встречный риск: Израиль не стал называть временные рамки операции в Газе