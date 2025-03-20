Ушедший в дрейф сухогруз застрял во льдах на Неве
Сухогруз «Светлый-22», который оторвался от причала и ушел в дрейф, застрял во льдах на Неве в Ленинградской области. Об этом в среду, 20 марта, сообщила «Известиям» старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора Наталья Орлова.
«Предварительно установлено, что сухогруз оторвался от причала в Ленинградской области. Судно дрейфует в ледовой обстановке», — рассказала она.
Будут проведены надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка ответственным за техническое состояние судна и соблюдение правил стоянки, уточнила Орлова. Она добавила, что ситуация находится на контроле прокуратуры.
Об ушедшем в дрейф сухогрузе в акватории Невы в Ленинградской области стало известно 19 марта. К месту происшествия были направлены спасательные службы. Кроме того, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.