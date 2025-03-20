В Ленобласти сухогруз оторвался от причала и ушел в дрейф
В акватории Невы в Ленинградской области сухогруз оторвался от причала и ушел в дрейф. Об этом в среду, 19 марта, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, в районе поселка имени Свердлова, оторвавшись от причала, начал движение по реке сухогруз «Светлый-22». В настоящее время судно дрейфует под воздействием течения и льда», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
К месту происшествия направлены спасательные службы. Кроме того, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
Источник «Известий» 21 февраля сообщил о столкновении у берегов Геленджика танкера «Натиг Алиев» и сухогруза «Бегония». Суда удалось разъединить с помощью буксира. По данным источника, корабли получили незначительные повреждения.