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Глава ВГА Харьковской области заявил о расширении ВС РФ зоны контроля на правом берегу Оскола

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские войска расширяют зону контроля на правом берегу Оскола в Харьковской области, рассказал в интервью «Известиям» глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

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«Движение фронта есть, хоть и не очень значительное. На правом берегу Оскола наши войска сумели закрепиться, расширяют сейчас зону контроля, выравнивают линию фронта вокруг населенного пункта Двуречная. Поэтому можно прогнозировать, что украинская группировка на этом направлении окажется в достаточно сложном положении», — сообщил Ганчев.

По его словам, успехи российских войск в Курской области скажутся на обстановке в Харьковской области.

«Когда Курская область будет полностью освобождена, у наших войск будет возможность более интенсивно оказывать давление на украинские позиции на харьковской территории», — рассказал глава ВГА Харьковской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Виталия Ганчева «Известиям»:

«Верю, что вся наша земля будет освобождена»

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