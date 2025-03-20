В Госдепе назвали условие для отправки экспертов на объекты энергетики РФ и Украины
Эксперты-наблюдатели смогут быть направлены на объекты энергетической инфраструктуры РФ и Украины только после установления режима прекращения огня между странами. Об этом 19 марта заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга.
«Вопрос о том, когда будут размещены наблюдатели, [будет обсуждаться] уже после того, как будет установлен [режим] прекращения огня», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.
Брюс также подчеркнула, что на предстоящих переговорах по урегулированию украинского кризиса в Саудовской Аравии этот вопрос также обсуждаться не будет.
Ранее в этот день в Белом доме указали на единые взгляды президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться долгосрочным миром, а также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией.