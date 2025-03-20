Онколог назвал способ выявить предрасположенность к раку при наличии родинок

Врач-онколог Марат Верисов рассказал, как определить предрасположенность к онкологии при наличии родинок.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в среду, 19 марта, специалист отметил, что не все родинки предрасполагают к развитию онкологических заболеваний. Как пояснил врач, родинки являются доброкачественными образованиями на коже, которые приводят к скоплению меланоцитов — клеток, производящих пигмент меланин. Родинки бывают врожденными и образованными, могут иметь разный цвет и размер.

Большинство родинок, подчеркнул врач, не представляют опасности для здоровья, но некоторые могут перерождаться в злокачественные опухоли, в частности в меланому — наиболее опасный вид рака кожи.

Поводом для обращения к врачу могут послужить увеличение размера родинки, особенно быстрое, ее неровные и размытые края, появление новых оттенков или неравномерная пигментация. Также опасность представляет появление язвочек, корок в родинках. Также опасно, если родинка не имеет типичной круглой или овальной формы.

Специалист указал на то, что повышенный риск развития меланомы имеют люди с большим количеством родинок (50–100). Также он повышается при наличии атипичных родинок или меланомы у родственников.

Верисов посоветовал раз в месяц осматривать кожу, в том числе в труднодоступных местах. Также стоит проводить обследование родинок с помощью специального прибора — дерматоскопа, который позволяет измерить структуру родинок в многократном увеличении.

Также эксперт отметил, что стоит избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей, пользоваться солнцезащитным кремом с низким SPF, пишет сайт kp.ru. Эксперт подытожил, что при первых тревожных признаках стоит немедленно обращаться к врачу.

В марте врач-онколог Расул Ахмаев назвал вызывающие злокачественные опухоли виды рака. В частности, опухоли поджелудочной железы являются сложнейшими в лечении.

В январе врач-дерматолог Екатерина Кандинская предупредила, что меланома может иметь любую локализацию. Чаще всего они начинаются на туловище у мужчин и на ногах у женщин, отмечает RT. При любых изменениях или новых пятнах на коже следует обратиться к врачу.

Ранее врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе НСН предупредила, что попытка быстро загореть в отпуске может обернуться опасными последствиями в виде рака кожи. По ее словам, солнце является триггером возникновения меланомы.