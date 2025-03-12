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Онколог назвал вызывающие злокачественные опухоли виды рака

Онколог Ахмаев: опухоли поджелудочной железы являются сложнейшими в лечении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Несмотря на значительные достижения в онкологии, существует ряд злокачественных новообразований, которые отличаются высокой агрессивностью и частотой рецидивов. О том, какие онкологические заболевания вызывают раннее метастазированию, 12 марта «Известиям» рассказал врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев.

По его словам, к ним относится рак поджелудочной железы, яичников и желудка. Аденокарцинома поджелудочной железы (раковая опухоль, формирующаяся в протоках железы) до сих пор считается одной из самых сложных в лечении, отметил врач. Ее развитию могут способствовать хронический панкреатит, сахарный диабет, вредные привычки, а также генетическая предрасположенность.

Рак яичников, как и большинство других онкологических заболеваний, сложно выявить на ранней стадии из-за отсутствия характерных симптомов. Даже при прогрессировании болезни первые признаки могут сводиться лишь к незначительному вздутию живота и легкому недомоганию, подчеркнул эксперт.

«В 80% случаев у пациенток диагностируется эпителиальный рак, который изначально развивается в маточных трубах и лишь затем поражает яичники. Только у 30% пациенток заболевание удается выявить на ранних стадиях, когда опухоль еще не вышла за пределы яичников, что дает благоприятные прогнозы для лечения. В запущенных случаях происходит распространение метастазов в брюшную полость (канцероматоз), а также в печень и легкие», — рассказал Ахмаев.

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Одним из самых опасных является перстневидноклеточный рак. У мужчин он встречается в два раза чаще, чем у женщин. В отличие от других видов злокачественных опухолей желудка частота его диагностики растет, увеличившись за последние 10–15 лет в 10 раз. На ранних стадиях заболевание часто остается незамеченным даже при эндоскопическом и рентгенологическом обследовании, так как опухоль не вызывает заметных изменений слизистой оболочки желудка, заметил онколог.

Ахмаев напомнил, что более чем в 50% случаев диагноз ставится уже при наличии новообразования большого размера, сопровождающегося выраженными симптомами. За время скрытого течения болезни метастазы успевают распространиться на окружающие ткани, сальник и брюшину, а у женщин часто дают метастазы в яичники. Пятилетняя выживаемость при метастатическом раке желудка остается крайне низкой — не более 5%.

«На данный момент гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия (HIPEC) является одним из наиболее эффективных методов борьбы с агрессивными видами рака, к которым относятся опухоли поджелудочной, желудка и яичников. Этот метод основан на введении химиопрепарата температурой 42–43 °C непосредственно в брюшную полость сразу после удаления злокачественного образования. Главные плюсы HIPEC — полное уничтожение раковых клеток, снижение вероятности рецидива канцероматоза и значительное улучшение прогноза для пациентов», — заключил Ахмаев.

17 февраля врач-онколог «СМ-Клиники» Никита Макаров рассказал «Известиям» о повышающих риск развития рака заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По словам специалиста, наиболее распространенными предраковыми состояниями желудочно-кишечного тракта у россиян, которые имеют повышенные риски перерождения в рак, остаются язва желудка, полипы и хронический гастрит.

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