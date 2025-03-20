Диетолог перечислила необходимые организму витамины после зимы

Врач-диетолог, к.м.н. Елена Соломатина рассказала, каких витаминов не хватает организму после зимы.

В беседе с «Радио 1» 18 марта специалист отметила, что солнце, вода, сон и питание помогут восполнить дефицит витаминов. Также важную роль играет внутренний настрой. По словам Соломатиной, «известные факторы и вредные привычки всё разрушают».

После зимы организму также недостает витамина D и B12, а также С, йода и селена. Первый содержится в яйцах, рыбе, молочных продуктах. Восполнить остальные помогут жирная морская рыба, водоросли, бразильские орешки. Важную роль также играет кальций, которого много в кунжутных семечках. В них же содержится большое количество инозитола — вещества, которое помогает оставаться собранным, не раздражительным, не срываться на окружающих.

Одним из самых богатых на витамины и оксиданты продуктов врач назвала индейку: в ней много железа, витаминов группы В, цинка. Также в этом отношении хороши квашеная капуста настоящего натурального брожения и печенка.

18 марта врач Наталья Савицкая предупредила, что дефицит витаминов весной снижает иммунитет и повышает риск развития инфекций. По ее словам, в особенности сказывается на самочувствии дефицит витамина D, отмечает 360.ru.

Тогда же врач-диетолог Алена Капустина назвала полноценный рацион залогом бодрого пробуждения по утрам. Она пояснила, что причиной усталости и сонливости может быть дефицит в организме железа, витамина D, витаминов группы В, магния, а также белка, пишет RT.

В начале марта «Известия» писали, как восполнить недостаток витаминов весной. В частности, часто витаминный баланс поддерживают с помощью поливитаминных комплексов — препаратов, содержащих несколько витаминов и микроэлементов в одной капсуле.

В феврале диетолог Алексей Кабанов посоветовал россиянам есть на завтрак белковые продукты, например цельнозерновые каши с бобовыми. Также подойдут вареные яйца и каши на воде. Такой завтрак, по его словам, является сытным и полезным. Специалист объяснил, что для здорового организма человек должен получить насыщение и больше калорий во время завтрака, чем во время ужина, сообщает ИА Регнум.

Также в феврале психолог, психотерапевт Александр Вронский рассказал, что нехватка витаминов — одна из причин весеннего обострения. По его словам, вместо достижения новых масштабных целей весной важно уделить внимание восполнению физических и психологических ресурсов, пишет НСН.