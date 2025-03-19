Нарколог назвал возраст пациентов с новой болезнью вейперов

Врач-нарколог Василий Шуров рассказал, что больше всего новой болезни вейперов EVALI подвержены молодые люди в возрасте до 20 лет.

В беседе с aif.ru в среду, 19 марта, специалист отметил, что вейпинг является увлечением молодых и легкие у них более незрелые.

Шуров указал на то, что невозможно точно определить, с какой затяжки у людей может развиться эта «попкорновая болезнь». То есть произойти это может и после небольшого периода, и спустя 20 лет курения вейпов.

В Роспотребнадзоре ранее 19 марта сообщили, что зафиксировали в Томске первый случай вейповой болезни в РФ. Выявили ее у одного из подростков. В ведомстве пояснили, что заболевание представляет собой облитерирующий бронхиолит, заболевание, поражающее бронхиолы. Выявляют недуг при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна. Для EVALI характерны высокая температура, общая слабость и недомогание, кашель, одышка и патологические изменения в легких. Ранее в Томске уже фиксировали случаи похожих заболеваний у детей подросткового возраста, пишет RT.

Впервые болезнь диагностировали в США в 2019 году. Медицина на сегодняшний день не имеет эффективного лечения для этой формы бронхиолита. В будущем заболевание может перейти в синдром острой дыхательной недостаточности, смертность от которого достигает 30–50%, уточняет 360.ru.

Как уточняет ИА Регнум, развитию заболевания способствует ароматизатор диацетил, безопасный при употреблении вместе с едой. Однако при регулярном вдыхании страдают как раз легкие.

В августе прошлого года пульмонолог Маринэ Гамбарян предупредила, что в электронных сигаретах содержится гораздо более токсичный никотин, чем в обычных сигаретах. Он быстрее вызывает привыкание и наносит удар по легким, сердцу и сосудам, отмечает НСН.

Тогда же Минздрав России предупреждал о появлении болезни EVALI, отмечает сайт kp.ru.