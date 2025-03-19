Экс‑футболист сборной Черногории Делибашич умер на 44‑м году жизни
Бывший нападающий сборной Черногории и «Партизана» Андрия Делибашич скончался в 43 года. Об этом 19 марта сообщили на сайте сербского «Партизана».
В марте 2023 года у Делибаши обнаружили опухоль головного мозга, после чего ему провели операцию. Однако она не помогла, и болезнь вернулась, пишет «Спорт-Экспресс».
За свою карьеру Делибашич выступал за «Реал Сосьедад», «Мальорку», «Райо Вальекано», «Бенфики» и другие команды. Кроме того, он выступал за молодежную сборную Сербии и Черногории, которая в 2004 году выступала на Олимпиаде в Афинах. В 21 матче за сборную Черногории он забил шесть голов.