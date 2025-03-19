Владелец «Вашингтон Кэпиталз» назвал Овечкина легендой хоккея
Владелец хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис отметил исключительное мастерство российского нападающего Александра Овечкина, назвав его легендой хоккея. Соответствующее мнение он высказал в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Александр Овечкин — не только капитан «Вашингтона», он — краеугольный камень спортивного сообщества округа Колумбия и настоящая легенда хоккея», — написал Леонсис.
Он добавил, что по количеству забитых шайб Овечкин приближается к рекорду канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, а достижения российского спортсмена и его преданность одной команде становятся определяющими аспектами его наследия.
«Помимо успехов на льду, приверженность Александра различным общественным идеям оказала неизмеримое влияние на болельщиков, породила новое поколение хоккеистов и закрепила за ним статус образца для подражания», — отметил владелец «Вашингтона».
Ранее, 15 марта, Александр Овечкин забил 887-й гол в карьере в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Тогда уточнялось, что форвард сократил отставание от рекорда Гретцки до семи шайб.
Хоккеист рассказал 11 марта «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», что не собирается продлевать контракт с американским клубом и рассматривает вариант возвращения в московское «Динамо». В то же время, Овечкин заметил, что трудно загадывать на такой длительный срок.