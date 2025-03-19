Реклама
Прямой эфир
Общество
Уровень воды в реке в Минусинске Красноярского края перестал повышаться
Мир
Глава РФПИ заявил о приближении к миру после обещания Зеленского прекратить огонь
Политика
Военный эксперт назвал вредным для европейцев оборонный план фон дер Ляйен
Мир
В США полиция окружила штаб-квартиру ЦРУ после сообщений о стрельбе у входа
Политика
Депутат от «Новых людей» предложила рассчитывать расходы чиновников с помощью ИИ
Мир
В Германии уличили ЦРУ в попытке скрыть архивы об убийстве Кеннеди
Мир
Политолог назвал условие для включения ЕС в диалог по украинскому конфликту
Мир
Прокуратура Финляндии подала апелляционную жалобу на приговор россиянину Тордену
Мир
Министр обороны Израиля сообщил о скорой эвакуации мирного населения из Газы
Политика
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по нефтебазе на Кубани
Общество
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 4,25 тыс. кв. м
Происшествия
В Дагестане четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом
Экономика
Глава ВТБ Костин заявил о ненужности SWIFT
Спорт
Владелец «Вашингтон Кэпиталз» назвал Овечкина легендой хоккея
Мир
Арестованного мэра Стамбула обвинили в пособничестве терроризму и мошенничестве
Общество
В ХМАО мужчина избил ребенка за отказ курить
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» назвал Овечкина легендой хоккея

0
EN
Фото: AP
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Владелец хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис отметил исключительное мастерство российского нападающего Александра Овечкина, назвав его легендой хоккея. Соответствующее мнение он высказал в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Александр Овечкин — не только капитан «Вашингтона», он — краеугольный камень спортивного сообщества округа Колумбия и настоящая легенда хоккея», — написал Леонсис.

Он добавил, что по количеству забитых шайб Овечкин приближается к рекорду канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, а достижения российского спортсмена и его преданность одной команде становятся определяющими аспектами его наследия.

«Помимо успехов на льду, приверженность Александра различным общественным идеям оказала неизмеримое влияние на болельщиков, породила новое поколение хоккеистов и закрепила за ним статус образца для подражания», — отметил владелец «Вашингтона».

«Как будто хоккей для нас придумали только что»
Защитник «Барыса» Никита Камалов — о провальном старте сезона, жизни в Астане и кадровых переменах в СКА

Ранее, 15 марта, Александр Овечкин забил 887-й гол в карьере в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Тогда уточнялось, что форвард сократил отставание от рекорда Гретцки до семи шайб.

Хоккеист рассказал 11 марта «Известиям» и «Спорт-Экспрессу», что не собирается продлевать контракт с американским клубом и рассматривает вариант возвращения в московское «Динамо». В то же время, Овечкин заметил, что трудно загадывать на такой длительный срок.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025