Овечкин забил 887-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до семи шайб
Российский хоккеист, нападающий хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Сан-Хосе Шаркс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) забил свою 887-ю шайбу, тем самым сократив свое отставание от рекорда канадского спортсмена Уэйна Грецки до семи голов.
Встреча прошла 15 марта и закончилась со счетом 5:1 в пользу команды из столицы США. Овечкин отличился на 50-й минуте матча. В его команде также забили нападающие Дилан Строум (7-я минута), Алексей Протас (17-я минута), Тейлор Реддиш (18-я минута) и защитник Тревор ван Римсдайк (46-минута). В составе «Сан-Хосе Шаркс» шайбу оформил нападающий Маклин Селебрини (46-я минута).
Кроме того, хоккеисту из России также удалось отдать результативную передачу в первом периоде.
10 марта Овечкин набрал 1600-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от Гретцки по забитым голам в НХЛ до восьми шайб. Таким образом, российский нападающий по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 886 голами за 1474 матча. Гретцки лидирует с 894 голами за 1487 матчей.