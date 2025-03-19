Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 4,25 тыс. кв. м

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края выросла до 4250 кв. м. Об этом 19 марта сообщили в Telegram-канале оперштаба.

«Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе, по состоянию на 18:00, составляет 4250 кв. м. Специалисты продолжают тушить три объекта на территории — один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара», — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара задействованы 357 специалистов и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

О пожаре на нефтебазе стало известно ранее в этот день. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы. Позднее в оперштабе сообщили, что площадь возгорания составила 3750 кв. м.