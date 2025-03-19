Площадь пожара на нефтебазе на Кубани достигла 3,75 тыс. «квадратов»

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась вдвое, до 3,75 тыс. кв. м. Об этом 19 марта сообщили в Telegram-канале оперштаба по региону.

«Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе увеличилась до 3750 кв. м. Огнем охвачен резервуар, из которого ранее была обнаружена утечка нефтепродуктов», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что в настоящий момент специалисты тушат три объекта на территории — резервуар, запорную арматуру и горящие нефтепродукты. Тушением занимаются 276 человек и 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

О пожаре на нефтебазе стало известно ранее в этот день. Возгорание возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы. Позднее в оперштабе сообщили, что площадь возгорания составила 1,7 тыс. кв. м.