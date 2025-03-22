Эксперт назвал ключевые факторы снижения цен на новые авто

Динамика снижения цен на новые автомобили в России будет зависеть от нескольких ключевых факторов. Среди них наиболее значимыми являются объем складских запасов у дилеров и дистрибьюторов, а также продолжительность укрепления курса рубля. Таким мнением в беседе с «Известиями» 21 марта поделился руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

«Кратковременный рост курса национальной валюты практически не сказывается на стоимости автомобилей текущего года выпуска, уже имеющихся на складах у дилеров. Однако уже сейчас наблюдается некоторое снижение цен вследствие падения покупательской активности и желания дилеров распродать остатки прошлых лет», — отметил Давиденко.

По его словам, долговременное укрепление рубля может скорректировать цены в сегменте.

«Если снижение курса иностранных валют продлится достаточно долго, это может частично компенсировать ожидаемое повышение цен из-за увеличения утилизационного сбора. Особенно сильно его индексация может отразиться на автомобилях, ввезенных в Россию посредством параллельного импорта», — пояснил он.

По мнению специалиста, в условиях низкого спроса, вызванного ужесточением кредитно-денежной политики и ростом стоимости новых авто, производители и дилеры активно используют маркетинговые стратегии для стимулирования спроса.

«Курс рубля оказывает лишь косвенное воздействие на ценообразование, тогда как увеличение утилизационного сбора и ключевой ставки значительнее сказалось на стоимости новых автомобилей», — подытожил Давиденко.

Ранее, 10 марта директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин объяснил, что одной из основных причин снижения продаж новых автомобилей в России этой зимой стали высокие процентные ставки по кредитам. Кроме того, у банков появились новые обязанности по созданию резервов на случай возможных рисков, связанных с неисполнением кредитных обязательств заемщиками.