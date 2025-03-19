Угроза подтопления 120 домов возникла в Минусинске после разрыва земляной насыпи

В Красноярском крае на реке Минусинка произошел разрыв земляной насыпи, в город Минусинск направлена аэромобильная группировка МЧС России. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

«Из-за резкого потепления и активного снеготаяния произошел выход воды из русла реки Минусинка и размыв временного инженерного сооружения (земляной насыпи)», — говорится в Telegram-канале.

По данным ведомства, возникла угроза подтопления 120 жилых домостроений.

К месту происшествия направили аэромобильную группу главного управления МЧС РФ по Красноярскому краю в составе 50 специалистов и восьми единиц техники, в том числе двух плавсредств и насосной станции.

Согласно сообщению МЧС, организованы два пункта временного размещения (ПВР), рассчитанные на 150 человек. В общей сложности к спасательным работам привлекли 247 специалистов и 57 единиц техники.

В городе Аше Челябинской области 19 марта эвакуировали 275 человек, в том числе 68 детей, в связи с подтоплениями жилых домов и земельных участков. По данным регионального главка МЧС России, 10 человек разместили в гостинице, остальные находятся у родных.