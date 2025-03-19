Более 270 человек эвакуировали в Аше Челябинской области после подтоплений домов
В городе Аша, расположенном в Челябинской области, было эвакуировано 275 человек в связи с новыми подтоплениями жилых домов и земельных участков. Об этом 19 марта сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС России по региону.
По информации ведомства, подтопления затронули новые районы, включая улицы Нелюбина, Уфимскую, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого и Советскую.
«Оказана помощь в эвакуации 275 гражданам, в том числе 68 детям», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».
Уточняется, что 10 человек размещены в гостинице, а остальные находятся у родственников. Специалисты также провели обход по домам для оценки ситуации.
На данный момент в Аше остаются в зоне подтопления 95 частных жилых домов, 173 дачных строения и 329 приусадебных участков.
18 марта глава муниципального района города Вадим Сергеев сообщил, что в Аше резко поднялся уровень воды на реке Сим, в результате чего был введен режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС).
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал 12 марта о неблагоприятном прогнозе от специалистов центра по гидрометеорологии по паводку на реке Ишим. По данным синоптиков, уровень воды в реке ожидается выше средних многолетних значений. Они утверждают, что с середины апреля показатели превысят отметку опасного явления у населенных пунктов Казанского района.