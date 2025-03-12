Половодье на реке Ишим в Тюменской области может побить рекорд 2024 года

Специалисты тюменского центра по гидрометеорологии дали неблагоприятный прогноз по паводку в реке Ишим. Об этом 12 марта написал губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

По данным синоптиков, на реке уровень воды ожидается выше средних многолетних значений. Они утверждают, что с середины апреля показатели превысят отметку опасного явления у населенных пунктов Казанского.

«В целом же, по предварительному прогнозу, паводок в Ишиме, Ишимском и Абатском районах будет на уровне 2017 года», — говорится в сообщении.

Уже сейчас специалисты начали подготовку материалов для строительства насыпей и укреплений. Количество возможных подтопленных домов пока уточняется.

Также сегодня Моор принял участие в правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее, 27 декабря прошлого года, Куренков сообщил, что в 2025 году риски подтоплений могут возникнуть в Курганской, Тюменской и Мурманской областях. Он добавил, что ведомство уже начало подготовку к паводкоопасному периоду,