Крепкое зимовье: Россия проходит пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

Россия переживает пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. С начала марта регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, что говорит о ее высоком уровне, отметили в Роспотребнадзоре. Но согласно данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, впервые за девять недель уровень заражения респираторными вирусными инфекциями начал снижаться. Эксперты отмечают, что это лишь колебания на пике, а истинное снижение начнется не раньше конца апреля. В регионах активно вводят карантины в учебных и дошкольных учреждениях, а также переводят студентов и школьников на дистанционное обучение . Такие меры приняты, например, в Пермском крае, Калужской, Мурманской и Томской областях.

Снижение или рост

Эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ существенно превышены как минимум в десяти городах России, сообщили в НИИ гриппа. Речь идет, в частности, о Брянске, Вологде, Кирове, Нижнем Новгороде, Орле, Симферополе, Сыктывкаре, Томске, Ульяновске и Челябинске. Там недельные пороги превышены на 20 и более процентов, что служит одним из признаков развития эпидемии.

О превышении эпидпорогов предупреждают и территориальные органы Роспотребнадзора, в частности, в Ульяновской и Томской областях.

«Недельный показатель заболеваемости в области превысил эпидпорог на 7,73%. А в Ульяновске — на 13,24% », — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Ульяновской области. Там с 10 по 16 марта зарегистрировано 12,7 тыс. заболевших ОРВИ и гриппом, что на 4,63% выше показателя предыдущей недели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В Томской области за неделю в медорганизации обратились 13,8 тыс. человек, из них 8,3 тыс. проживают в Томске. «Эпидпорог превышен в Александровском, Молчановском, Томском, Чаинском районах, а также в городах Томске и Кедровом», — сообщило ведомство.

Но НИИ гриппа замеряет ситуацию только в 61 городе России. «Известия» проверили сообщения Роспотребнадзора в регионах и убедились, что заболеваемость выше нормы еще как минимум в трех российских субъектах. О такой ситуации сообщили в Самарской и Калужской областях, а также в Карачаево-Черкесии.

В Самарской области, по данным управления Роспотребнадзора по региону, зафиксировано 18,2 тыс. случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 54,2%. В основном рост отмечается в группе подростков старше 15 лет и взрослых — на 115,5%. А в Карачаево-Черкесии этот показатель выше в группе детей 7–14 лет и людей 15 лет и старше.

Фото: ТАСС/Анна Майорова

В России регистрируется более 1,1 млн случаев заражения ОРВИ и гриппом в неделю . Заболеваемость держится на высоком уровне третью неделю подряд, сообщили в Роспотребнадзоре.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в России приостановили учебный процесс в образовательных учреждениях. Так, по данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе закрыли 462 школы и 162 детских дошкольных учреждения, 11 школ-интернатов и одно ПТУ.

Например, согласно отчетам региональных управлений Роспотребнадзора, такие меры приняты в Пермском крае, Калужской, Мурманской и Томской областях.

Взлеты и падения

В Санкт-Петербурге, по данным управления Роспотребнадзора по городу, с 10 по 16 марта отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,2% по сравнению с предыдущей неделей. При этом, по данным местного комитета по здравоохранению, в инфекционных больницах с 10 по 16 марта 85% коек было заполнено заболевшими COVID-19 или пневмонией.

«Санкт-Петербург находится на пике эпидподъема », — заявили там.

В Калужской области местный Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом на 24,8%. Но отметил рост заболевших другими респираторными инфекциями. По данным местного Роспотребнадзора, число госпитализированных с симптомами ОРВИ уменьшилось.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

«В стационары региона госпитализировано 43 человека, на предыдущей неделе — 76. Темп снижения составил 43,4%», — говорится на сайте ведомства.

«Известия» направили запросы в департамент здравоохранения Москвы и Роспотребнадзор с просьбой уточнить, насколько сейчас заполнены койки в инфекционных больницах в столице и других регионах.

Продолжительность эпидемии гриппа составляет от шести до восьми недель , напомнил «Известиям» аллерголог-иммунолог медцентра доктора Александровского Максим Коршунов.

— Не исключено, что мы находимся на пороге снижения заболеваемости. Но пиковые значения пока сохраняются , — добавил он.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков отметил, что сейчас вирусы «добирают» то, что «не добрали» в январе-феврале.

— Рост заболеваемости остановится в апреле. В таком случае в мае начнется снижение , — добавил эксперт.

А врач общей практики и руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная предположила, что значительного роста заболеваемости уже не будет.

— Тем не менее до наступления тепла число заражений резко не снизится. Через месяц ситуация должна улучшиться , — отметила она.