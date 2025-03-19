Автомобиль на высокой скорости сбил пешехода в Москве

Двигающийся с высокой скоростью автомобиль сбил пешехода, перебегавшего дорогу у Щелковского автовокзала в Москве. Кадры случившегося 19 марта ДТП есть в распоряжении «Известий».

На них видно, как из автомобиля Renault Logan выходит пассажир и хочет быстро перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбивает проезжающий по соседней полосе автомобиль, двигающийся с очень высокой скоростью.

В данный момент устанавливаются подробности произошедшего.

В Ангарске 17 марта водитель иномарки допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Уточнялось, что пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с травмами различной тяжести. По предварительной информации, водитель допустил наезд, потому что его ослепил солнечный свет.