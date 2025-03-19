В Туле задержали пособников украинских телефонных мошенников

Бойцы тульского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии задержали подозреваемых в пособничестве украинским телефонным мошенникам. Об этом 19 марта сообщили в Росгвардии России.

В ходе расследования установлено, что два брата из Тулы 2001 и 2006 годов рождения передавали зарубежным кол-центрам персональные данные россиян, полученные незаконным путем.

«По месту жительства подозреваемых изъяты электронные носители информации и денежные средства в размере 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день на Кубани сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Краснодарскому краю задержали гражданина РФ, который подозревается в передаче спецслужбам Украины информации о военном объекте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).