Сотрудники ФСБ задержали 46-летнего кубанца по подозрению в госизмене

На Кубани сотрудники Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Краснодарскому краю задержали гражданина РФ, который подозревается в передаче спецслужбам Украины информации о военном объекте. Об этом 19 марта журналистам сообщило ведомство.

«УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена противоправная деятельность гражданина России 1979 года рождения, причастного к государственной измене», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

По данным ведомства, местный житель по собственной воле связывался с представителями спецслужб Украины. После получения задания мужчина собрал и передал информацию о функционировании военного объекта.

В результате было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ранее, 17 марта, в Херсонской области удалось провести задержание мужчины по подозрению в передаче информации Украине. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело в соответствии со ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет.