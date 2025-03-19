Актер Збруев подтвердил свое участие в спектакле Театра на Бронной
Народный артист РСФСР Александр Збруев чувствует себя хорошо и готов выйти на сцену Театра на Бронной в постановке Константина Богомолова «Одна и один» 25 марта. Об этом он сообщил в среду, 19 марта.
«Да, это правда. Самочувствие у меня нормальное», — сказал он ТАСС.
Збруев добавил, что рад вернуться к исполнению роли в спектакле Богомолова, передает НСН.
15 ноября 2024 года сообщалось, что Збруев скоро может вернуться на сцену Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», но пока продолжает проходить процедуры. 4 октября источник «Известий» сообщил о госпитализации Збруева. 86-летний актер попал в больницу из-за плохого самочувствия.
Директор «Ленкома» Марк Варшавер отметил 12 октября, что артист чувствует себя хорошо.
Александр Збруев — известный советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Он является одним из ведущих актеров Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» с 1961 года и членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Збруев известен по многим фильмам, в том числе «Ты у меня одна», «Большая перемена», «Всё будет хорошо!», «Опекун», «Одинокая женщина желает познакомиться», сообщается на сайте kp.ru.