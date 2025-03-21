Врач назвал причины и симптомы венозного тромбоза

Осложнения венозного тромбоза могут привести к инвалидности, а в тяжелых случаях — к гибели пациентов. О неочевидных симптомах этого состояния и его причинах 21 марта рассказал «Известиям» флеболог «Инвитро» Петр Христенко.

«Тромбоз — это прижизненное свертывание крови в просвете сосуда, которое приводит к его полной или частичной закупорке. Венозный тромбоз приводит к закупорке вены. Если тромб не будет разрушен или удален в течение 24–48 часов, то вена может полностью утратить функцию сбора и переноса венозной крови к сердцу», — напомнил он.

Также он отметил, что к сужению или полному перекрытию вен могут привести тромбофилия, варикозное расширение вен нижних конечностей, врожденные патологии, например, синдром Клиппеля-Тренноне или онкологические заболевания. Врач также добавил, что спровоцировать эти явления, в свою очередь, могут механические повреждения вен: травмы, взятие венозной крови или сдавливание вены, которое происходит из-за длительного нахождения в одной позе.

«Закупорка варикозной вены тромбомассами часто бывает локальной. Но при несвоевременном обращении за медицинской помощью и при невыполнении врачебных рекомендаций пациентом тромбомассы могут распространяться на здоровые вены: поверхностные и глубокие. И это уже может вызвать их обструкцию — флеботромбоз», — отметил Христенко.

У пациентов, по его словам, в таком случае возникают постоянные выраженные распирающие боли в пораженной конечности, сильный отек, конечность становится полнокровной, горячей. Боли, добавил врач, усиливаются при ходьбе, пациент беспокоен, ему трудно сидеть, стоять. Только положение лежа, с приподнятой пораженной конечностью, может принести небольшое облегчение.

Он подчеркнул, что именно при флеботромбозе возможно такое опасное осложнение тромбоза, как тромбоэмболия легочных артерий. При этом пациент может жаловаться только на сухой кашель, иногда одышки при физической нагрузке и кровохаркание.

Эксперт отметил, что если тромбоэмболия легочных артерий будет массивная, то произойдет рефлекторная остановка сердца, что грозит наступлением внезапной смерти. По его словам, в таком случае шансы спасти пациента, даже если он будет доставлен в кратчайшие сроки в специализированное отделение, крайне малы.

«Особо коварны сегментарные тромбозы глубоких вен. Зачастую они протекают бессимптомно, в редких случаях могут сопровождаться распирающими болями в икре, незначительным отеком голени. При тромбозе берцовых вен стопы может появляться сухой кашель, иногда одышки при физической нагрузке и кровохаркание», — сказал врач.

По его словам, такие флеботромбозы нередко возникают при авиаперелетах и проявляются через две-три недели после прилета на место. Также, помимо авиапутешественников в группе риска, по словам флеболога, находятся женщины, получающие гормонотерапию.

«Чтобы свести риск тромбоза вен к минимуму, нужно вести активный образ жизни, заниматься физкультурой, пить в течение суток достаточно жидкости, не злоупотреблять алкоголем, стараться не перегреваться, при длительных поездах и при перелетах носить компрессионное белье», — заключил он.

6 февраля врач-флеболог «СМ-Клиника» Андрей Корольков рассказал «Известиям» о влиянии образа жизни на здоровье вен. Из-за длительного сидения и при тяжелом физическом труде повышается давление в венах. Это, в свою очередь, приводит к их растяжению и деформации, что со временем может вызвать расширение венозных стенок. Корольков уточнил, что помимо перечисленных факторов на развитие варикоза могут повлиять генетическая предрасположенность, малоподвижный образ жизни, лишний вес, гормональные изменения, а также ношение неудобной обуви и высоких каблуков.