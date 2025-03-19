Песков заявил о намерении Путина и Трампа нормализовать отношения между РФ и США
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп хорошо понимают друг друга. Они готовы нормализировать отношения между странами. Об этом 19 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Россия и Соединенные Штаты — очень большие государства, и слишком много всего было испорчено во время предыдущих администраций во взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном, поэтому, конечно, потребуется время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран для реставрации этих отношений, — отметил Песков на брифинге.
По словам политика, Путин и Трамп доверяют друг другу. Президенты России и США планируют поэтапно нормализовать российско-американские отношения. Он также назвал это волей двух лидеров.
Политик отметил, что Путин всегда говорил о необходимости выстраивания отношений, которые будут основаны на взаимном уважении, доверии и выгоде. Согласно его словам, именно это сейчас и происходит.
Также официальный представитель Кремля добавил, что в ходе телефонных переговоров обсуждений касаемо размещения миротворцев на Украине не было.
Сам разговор продлился около двух часов.
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