Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске школьницы

Следователи установили местонахождение пропавшей в Ачинске Красноярского края 15-летней девочки. Об этом 19 марта сообщило главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) по региону и Республике Хакасия.

«В рамках расследования уголовного дела о похищении 15-летней девушки в городе Ачинске (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) установлено местонахождение пропавшей — она находилась в квартире одного из домов в городе Назарово», — указано в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным ведомства, жизни подростка ничего не угрожает В ближайшее время ее доставят в следственный отдел для установления обстоятельств произошедшего.

В этот же день сообщалось, что пропавшая в Ачинске девочка, по предварительным данным, самостоятельно доехала на такси до кладбища и записала видео о своем похищении.

19 марта стало известно о похищении 15-летней девушки в Ачинске с целью выкупа. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Управление Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило, что девушка ушла вечером 18 марта в неизвестном направлении. После этого спустя два часа отцу пришло видео дочери, в рамках которого требовали перевести сумму на указанный счет в размере 500 тыс. рублей для ее освобождения.