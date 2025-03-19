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В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту похищения подростка

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Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец
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В городе Ачинске Красноярского края похитили 15-летнюю девушку с целью выкупа, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 19 марта, сообщило управление Следственного комитета (СК) РФ по региону.

Как рассказали в ведомстве, девушка ушла вечером 18 марта в неизвестном направлении. Спустя два часа на телефон главы семейства с неизвестного номера пришло видеообращение дочери, в котором она просит перевести на указанный банковский счет сумму в размере 500 тыс. рублей для ее освобождения.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

«В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела <…> предпринимаются все возможные меры, направленные на установление местонахождения пропавшей и всех обстоятельств ее исчезновения», — говорится в публикации управления СК России по Красноярскому краю в Telegram.

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Ранее, 9 марта, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании двоих мужчин, похитивших подростка с целью вымогательства в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел вечером 6 марта. 18-летний петербуржец и 29-летний житель Республики Коми избили и посадили в автомобиль 16-летнего подростка. За его освобождение они потребовали 300 тыс. рублей, угрожая расправой.

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