Пропавшая в Ачинске школьница могла сама записать обращение о похищении
Пропавшая в Ачинске Красноярского края 15-летняя девочка, по предварительным данным, самостоятельно доехала на такси до кладбища и записала видео о своем похищении. Об этом 19 марта сообщило региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.
Согласно данным ведомства, следователям удалось установить место на кладбище, где, вероятно, подросток записала свое обращение. На месте были найдены следы пропавшей.
Правоохранительные органы также допросили водителя такси, который довез девочку до указанного места. По его словам, во время поездки она не разговаривала и была в наушниках.
«Исходя из полученных данных, следствие пришло к выводу, что несовершеннолетняя самостоятельно изготовила видеозапись и находилась в момент записи на кладбище одна», — указали в ведомстве.
В настоящее время следствие рассматривает все версии исчезновения подростка, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.
19 марта стало известно о похищении 15-летней девушки в Ачинске с целью выкупа. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего»).
Управление Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило, что девушка ушла вечером 18 марта в неизвестном направлении. После этого спустя два часа отцу пришло видео дочери, в рамках которого требовали перевести сумму на указанный счет в размере 500 тыс. рублей для ее освобождения.