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Цена на золото обновила исторический максимум

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Фото: Global Look Press/Gennadii Khameliyanin
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Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в апреле 2025 года на нью-йоркской бирже Comex 18 марта обновила исторический максимум, превысив отметку в $3050 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные платформы.

На 08:38 мск цена фьючерса составляла $3050,4 за тройскую унцию c приростом в 0,32%. Позднее, в 08:58, эта цифра увеличилась до $3052,4.

По состоянию на 10:57 мск стоимость апрельского фючерса составляет $3044,3 с ростом в 0,12%.

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14 марта ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила «Известиям», что рост цен на золото в 2025-м идет очень высокими темпами — с начала года расценки на драгметалл увеличились на 12,4%. По ее словам, в среднесрочном периоде рост цены золота будут стимулировать геополитическая нестабильность, а также растущее недоверие со стороны развивающихся рынков к доллару США.

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