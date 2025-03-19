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В Минцифры РФ сообщили о росте доли IT-отрасли в ВВП в 2024 году

Минцифры: доля IT-отрасли в ВВП в 2024 году достигла 2,4%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России доля IT-отрасли в валовом внутреннем продукте (ВВП) в 2024 году достигла 2,4%. По сравнению с 2023-м она выросла на 0,3 п.п. Это следует из представленных данных Минцифры РФ на расширенном заседании IT-комитета в преддверии отчета правительства России, передал корреспондент «Известия» 19 марта.

При этом объем продаж отечественных IT-решений и услуг в прошлом году составил 4,5 трлн рублей. Показатель за год увеличился на 46%. В то же время численность сотрудников IT-организаций достигла 992 тыс. человек (+16%), а количество продуктов в едином реестре российского программного обеспечения превысило 25 тыс. (+22,4%).

В министерстве также рассказали о подготовке работников в этой отрасли. Так, в 2024-м было зачислено в вузы на IT-специальности на бюджетные места 128,6 тыс. человек, или на 2% больше, чем в 2023-м. Вместе с тем 243 тыс. студентов зачислены в вузах на «цифровые кафедры» (+44,3% к прошлому году). Количество школьников, сдавших ЕГЭ по информатике, составило 122,7 тыс. (+3%).

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Ранее, 20 февраля, сообщалось, что большинство российских работодателей (64%) указали на нехватку IT-специалистов на рынке труда. Об этом говорится в результатах опроса платформы для работы с внештатными исполнителями «Консоль.Про». Основной дефицит кадров респонденты наблюдают среди Senior (40%) и Middle (39%). На недостаток сотрудников на уровне управляющих и директоров (C-Level) обратили внимание 15% опрошенных.

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