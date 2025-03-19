Первую очередь музея «Пермский период» сдадут в конце 2025 года

В Псковском крае власти объявили аукцион по поиску подрядчика для строительства нового палеонтологического музея «Пермский период». Учреждение будет сдаваться в эксплуатацию в два этапа.

В техзадании говорится, что Детский музейный центр планируется открыть до 22 декабря 2025 года, а основную экспозицию — до 6 декабря 2026 года, пишет ИА «Ура.ру».

В документации уточняется, что после открытия экспозиции Детского музейного центра доступ посетителей и посторонних лиц в пространство создаваемой основной экспозиции планируется ограничить. В связи с этим необходимо будет установить временные защитные перегородки. Таким образом, Детский музейный центр сможет работать еще до того, как откроются остальные помещения.

На строительство нового музея выделили порядка 294 млн рублей. Ранее в региональном министерстве культуры не уточняли, когда планируется завершение работ.

Музей «Пермский период» вместит в себя уже существующий музей пермских древностей и Детский музейный центр. Его разместят на базе бывшего завода имени Шпагина.

В середине января сообщалось, что проект межвузовского многофункционального кампуса «Будущее Пармы» в Перми получил положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство. Под кампус выбран участок в правобережной части города в микрорайоне Камская долина. Проект включает строительство гостиниц для студентов и преподавателей на 5 тыс. мест, учебно-лабораторного комплекса с технопарком, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, а также конгресс-холла с пешеходной галереей. Последние два объекта будут доступны для всех жителей и гостей города.