Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 1,7 тыс. кв. м
Площадь возгорания на нефтебазе в районе станицы Кавказской в Краснодарском крае увеличилась до 1,7 тыс. кв. м. Об этом 18 марта сообщил оперативный штаб региона.
Указывается, что ночью на предприятии произошла утечка нефтепродуктов из резервуара. Горение пока ограничено территорией внутри защитных валов поврежденной емкости.
«Экстренные службы держат ситуацию под контролем. <…> Пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале оперштаба.
На тушении пожара работают 179 человек и 54 единицы техники.
О пожаре на нефтебазе в районе Кавказской стало известно ранее в тот же день. Возгорание возникло после падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины, пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Работники дежурной смены предприятия были эвакуированы.