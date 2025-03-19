Стала известна новая уловка мошенников по выводу денег на счета

Аферисты стали обращаться к россиянам с предложением за вознаграждение перевести деньги по реквизитам якобы победителей лотереи, таким образом выводя деньги на свои счета. Об этом 19 марта предупреждает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

«Дропперам (подставным лицам, участвующим в преступных схемах. — Ред.) предлагают выполнять простые задачи, такие как перевод денег «победителям» лотерей или обналичивание средств за небольшую плату», — сообщает центр.

Согласившись на это, доверчивый человек на самом деле переведет средства не победителям розыгрышей, а мошенникам. И эти деньги, скорее всего, были ранее украдены с помощью прочих схем, указали специалисты.

Днем ранее, 18 марта, Госдума в первом чтении приняла проект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Документ предусматривает возможность оперативного обмена данными между государственными органами, банками и цифровыми платформами. Отмечается, что мониторинг подозрительных операций позволит практически моментально выявлять мошеннические схемы, блокировать их, а после передавать в правоохранительные органы.