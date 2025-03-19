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В Красноярском крае полицейские применили табельное оружие для задержания водителя

МВД Красноярского края: полицейские применили табельное оружие для задержания водителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На юге Красноярского края полицейские применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя. Об этом 19 марта сообщило МВД Красноярского края.

Уточняется, что в ходе патрулирования улиц села Идринское автомобиль марки Nissan не отреагировал на требования об остановке экипажа ДПС, существенно увеличив скорость. Инспектор ДПС после устного предупреждения произвел пять выстрелов в воздух, а затем четыре выстрела по колесам автомобиля нарушителя. После чего машина и 21-летний водитель были задержаны.

Проверка показала, что местный житель, лишенный водительских прав в 2024 году за отказ от медицинского освидетельствования, ранее уже пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, что также потребовало применения табельного оружия для его задержания.

«По факту нетрезвой езды дознавателями МО МВД России «Краснотуранский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

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В Краснодаре 17 марта на улице Пашковской полицейские попытались остановить автомобиль Mazda 3, однако водитель продолжил движение и попытался скрыться. В ходе преследования нарушитель столкнулся с иномаркой, продолжил движение и при повороте с улицы Ялтинской на Уральскую врезался в забор. Там он и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

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