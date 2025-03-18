Полицейская погоня в Краснодаре закончилась ДТП и задержанием. Об этом 17 марта сообщило управление МВД России по краю.

Уточняется, что в Краснодаре на улице Пашковской полицейские попытались остановить автомобиль Mazda 3, однако водитель продолжил движение и попытался скрыться.

В ходе преследования нарушитель столкнулся с иномаркой, продолжил движение и при повороте с улицы Ялтинской на Уральскую врезался в забор. Там он и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

«Лихачем оказался 24-летний житель Тимашевского района», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

В отношении правонарушителя были составлены административные материалы по ст. 12.25 ч. 2 («Невыполнение требования о предоставлении ТС или об остановке ТС»), ст. 12.26 ч. 1 («Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения»), ст. 12.27 («Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»).

В Санкт-Петербурге 2 февраля произошло ДТП с участием полиции после погони за машиной водителя, который попытался скрыться от правоохранителей. Патруль увидел подозрительную машину, попробовал остановить. Но вместо того чтобы припарковаться, водитель ударил по газам.