Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили транспорт ВСУ в приграничных районах Курской области
Мир
Полицейские на суде рассказали об удивлении при виде тела Марадоны
Происшествия
В Архангельском районе Башкирии из-за паводков эвакуированы 98 человек
Мир
Уиткофф назначил обсуждение деталей прекращения огня на Украине на 23 марта
Общество
В аэропортах Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
Мир
Национальный архив США опубликовал документы об убийстве президента Кеннеди
Мир
В краже золотого унитаза из поместья Черчилля признали виновными двух человек
Общество
В Архангельском районе Башкирии из-за паводка введен режим ЧС
Армия
Минобороны показало кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ
Спорт
Панарин стал девятым лучшим бомбардиром в НХЛ среди россиян
Мир
Маск выразил благодарность Трампу после возвращения космонавтов МКС на Землю
Мир
СМИ узнали о переговорах Британии и ЕС об ускорении поставок оружия на Украину
Общество
Эвакуированные жители Суджи рассказали о жизни под оккупацией ВСУ
Политика
Для отслуживших срочников хотят исключить испытательный срок при трудоустройстве на работу
Мир
Вучич назвал переговоры между РФ и США признаком разрядки обстановки в мире
Мир
Экс-аналитик ЦРУ прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа
Спорт
Хоккейный агент Мильштейн назвал матч КХЛ и НХЛ праздником для болельщиков
Сюжет:

В ЦАХАЛ прокомментировали возобновление боевых действий в Газе

0
EN
Фото: REUTERS/Hatem Khaled
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Израиль объяснил возобновление боевых действий в секторе Газа спустя два месяца после вступления в силу соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня нарушением договоренностей со стороны ХАМАС, а именно — подготовкой терактов.

Израиль наносит удары по сектору Газа, а США — по хуситам. Что пишут СМИ

«Удары, которые наши ВВС нанесли сегодня в секторе Газа, направлены на уничтожение инфраструктуры ХАМАС и на ликвидацию боевиков этой организации. Боевики ХАМАС неоднократно нарушали режим прекращения огня и, по имеющейся у нас информации, планировали теракты против граждан Израиля. Цель наших ударов по позициям ХАМАС — обеспечить безопасность граждан Израиля», — объяснила «Известиям» представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

Москва призвала стороны вернуться к переговорному процессу, «нацеленному на выработку взаимоприемлемого компромиссного решения проблемы удерживаемых лиц, что позволило бы обеспечить устойчивую нормализацию ситуации в секторе Газа и запустить полномасштабное восстановление палестинского анклава».

Израильская операция пока носит достаточно ограниченный характер и не включает наземный компонент. Власти страны говорят о нанесении упреждающих ударов по «возрождающемуся потенциалу» ХАМАС, но при этом окончательно не закрывают переговорное окно, отметил в беседе с «Известиями» востоковед Леонид Цуканов.

«Вероятно, в ближайшие дни переговорный формат Каир – Доха еще сохранится в прежнем виде, но, если Израиль решится закрепить первичные успехи продвижением наземных частей, ситуация с урегулированием может откатиться назад как минимум на полгода, и посредникам придется заново выстраивать контакты между противоборствующими сторонами», — полагает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Боевые воздействия: зачем Израиль возобновил военную операцию в Газе

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025