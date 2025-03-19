В ЦАХАЛ прокомментировали возобновление боевых действий в Газе

Израиль объяснил возобновление боевых действий в секторе Газа спустя два месяца после вступления в силу соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня нарушением договоренностей со стороны ХАМАС, а именно — подготовкой терактов.

«Удары, которые наши ВВС нанесли сегодня в секторе Газа, направлены на уничтожение инфраструктуры ХАМАС и на ликвидацию боевиков этой организации. Боевики ХАМАС неоднократно нарушали режим прекращения огня и, по имеющейся у нас информации, планировали теракты против граждан Израиля. Цель наших ударов по позициям ХАМАС — обеспечить безопасность граждан Израиля», — объяснила «Известиям» представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

Москва призвала стороны вернуться к переговорному процессу, «нацеленному на выработку взаимоприемлемого компромиссного решения проблемы удерживаемых лиц, что позволило бы обеспечить устойчивую нормализацию ситуации в секторе Газа и запустить полномасштабное восстановление палестинского анклава».

Израильская операция пока носит достаточно ограниченный характер и не включает наземный компонент. Власти страны говорят о нанесении упреждающих ударов по «возрождающемуся потенциалу» ХАМАС, но при этом окончательно не закрывают переговорное окно, отметил в беседе с «Известиями» востоковед Леонид Цуканов.

«Вероятно, в ближайшие дни переговорный формат Каир – Доха еще сохранится в прежнем виде, но, если Израиль решится закрепить первичные успехи продвижением наземных частей, ситуация с урегулированием может откатиться назад как минимум на полгода, и посредникам придется заново выстраивать контакты между противоборствующими сторонами», — полагает эксперт.

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Боевые воздействия: зачем Израиль возобновил военную операцию в Газе