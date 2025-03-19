Овечкин отдал голевую передачу в победном матче против «Детройта»

Выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин отдал голевую передачу в матче против команды «Детройт Ред Уингз» в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Противостояние на ледовой арене закончилось победой «Вашингтона» со счетом 4:1. Овечкин провел на льду чуть менее 15 минут и 20 секунд. За это время он также сделал три силовых приема и выполнил один бросок в створ ворот команды противника.

В текущем сезоне спортсмен провел 52 матча, в ходе которых забил 34 шайбы, уточняет «Спорт-Экспресс».

Ранее, 15 марта, Александр Овечкин забил 887-й гол в карьере в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Форвард сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до семи шайб.