В США в штате Луизиана впервые с 2010 года провели смертную казнь
В американском штате Луизиана впервые с 2010 года провели смертную казнь осужденного. Об этом 18 марта сообщила газета The New York Times (NYT).
«Почти сразу после вступления в должность в прошлом году губернатор Луизианы Джефф Лэндри провел законопроекты, которые увеличили сроки тюремного заключения и отменили условно-досрочное освобождение для большинства новых осужденных. И он утверждал, что возобновление казней после долгого затишья будет сигналом того, что штат серьезно настроен бороться с преступностью», — сообщает издание.
Уточняется, что наказанию подвергся 46-летний Джесси Хоффман, который был обвинен в изнасиловании и убийстве в 1996 году. Приговор привели в исполнение посредством казни азотом.
«Слишком долго Луизиана не выполняла обещаний, данных жертвам самых жестоких преступлений нашего штата», — прокомментировал губернатор принятие протокола о разрешении казней посредством газа.
Казнь человека азотом предполагает лишение его доступа к кислороду, поскольку приговоренный вынужден вдыхать чистый азот через маску.
8 марта в США впервые за 15 лет исполнили смертную казнь через расстрел. Осужденный сам выбрал для себя такой способ лишения жизни. К смертной казни его приговорили за двойное убийство в 2002 году. Погибшими оказались родственники его бывшей девушки, которую он также пытался похитить.