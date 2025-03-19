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В США в штате Луизиана впервые с 2010 года провели смертную казнь

NYT: в США в штате Луизиана впервые с 2010 года провели смертную казнь
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Фото: TASS/AP/Pat Sullivan
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В американском штате Луизиана впервые с 2010 года провели смертную казнь осужденного. Об этом 18 марта сообщила газета The New York Times (NYT).

«Почти сразу после вступления в должность в прошлом году губернатор Луизианы Джефф Лэндри провел законопроекты, которые увеличили сроки тюремного заключения и отменили условно-досрочное освобождение для большинства новых осужденных. И он утверждал, что возобновление казней после долгого затишья будет сигналом того, что штат серьезно настроен бороться с преступностью», — сообщает издание.

Уточняется, что наказанию подвергся 46-летний Джесси Хоффман, который был обвинен в изнасиловании и убийстве в 1996 году. Приговор привели в исполнение посредством казни азотом.

«Слишком долго Луизиана не выполняла обещаний, данных жертвам самых жестоких преступлений нашего штата», — прокомментировал губернатор принятие протокола о разрешении казней посредством газа.

Казнь человека азотом предполагает лишение его доступа к кислороду, поскольку приговоренный вынужден вдыхать чистый азот через маску.

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8 марта в США впервые за 15 лет исполнили смертную казнь через расстрел. Осужденный сам выбрал для себя такой способ лишения жизни. К смертной казни его приговорили за двойное убийство в 2002 году. Погибшими оказались родственники его бывшей девушки, которую он также пытался похитить.

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