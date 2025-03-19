Полицейские на суде рассказали об удивлении при виде тела Марадоны

На суде в Аргентине по делу о смерти футболиста Диего Марадоны полицейские, которые первыми прибыли в его дом, рассказали, что были удивлены состоянием тела и условиями последних дней его жизни. Об этом во вторник, 18 марта, сообщил телеканал TN.

«Полицейский Лукас Фариас, первым увидевший мертвого Диего Марадону, вспомнил, что, зайдя в комнату, увидел огромную фигуру <...> Его живот был сильно вздут, еще немного — и он бы взорвался», — говорится в материале телеканала.

Другие свидетели также указывали на неестественное состояние тела.

Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Прокуратура Аргентины начала расследование о предполагаемой халатности со стороны врачей экс-футболиста.