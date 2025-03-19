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Панарин стал девятым лучшим бомбардиром в НХЛ среди россиян

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Фото: REUTERS
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Артемий Панарин, выступающий за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», стал девятым по счету в рейтинге лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян.

«Теперь у 32-летнего россиянина 854 (295+559) очка в 739 матчах за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое девятое место среди российских игроков, обойдя Вячеслава Козлова, который за карьеру набрал 853 (356 + 497) очка», — уточняет газета «Спорт-Экспресс».

На первом месте в рейтинге расположился Александр Овечкин. У него в настоящий момент 1605 (887+718) очков.

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15 марта хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла 15 марта и завершилась со счетом 4:0. Ранее в тот же день российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 887-й гол в карьере в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Форвард сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до семи шайб.

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